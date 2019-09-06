Son Dakika Haberleri: Tunceli'yi karıştıran olay! Öfkeli kalabalık, silahlı kişiyi linç etmek istedi
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Tunceli'yi karıştıran olay! Öfkeli kalabalık, silahlı kişiyi linç etmek istedi

32 dakika önce

Tunceli'de pompalı tüfekle kendisini darp eden kişiyi sokaklarda arayan şahsa vatandaşlar tepki gösterdi. Kısa sürede büyüyen olayda öfkeli kalabalık, silahlı kişiyi linç etmek istedi.

Tunceli'yi karıştıran olay! Öfkeli kalabalık, silahlı kişiyi linç etmek istedi, System.String[]

Tunceli'de Zülfü Tokmak'ın (60) demir çubukla başına vurarak yaraladığı Servet Salihoğlu (60), eline aldığı pompalı tüfekle caddede yürüyüp, havaya ateş etmesi üzerine gerginlik çıktı. Kalabalık bir grup, polis tarafından gözaltına alınan Salihoğlu ile 2 arkadaşını linç etmek istedi.

ÇEVREDEKİLER TEPKİ GÖSTERİNCE SİLAHI ATEŞLEDİ

Olay, öğle saatlerinde Tunceli merkezde meydana geldi. İddiaya göre Zülfü Tokmak, alacaklısı olduğu, ismi öğrenilemeyen müteahhiti bulmak için cadde üzerindeki çay ocağına geldi. Burada arkadaşlarıyla oturan müteahitin çalışanı Servet Salihoğlu'nu gördü. Patronunun nerede olduğunu sordu. Bilmediğini söyleyen Salihoğlu'nu başına demir çubuk ile vurarak, yaraladı. Tokmak kaçarken, öfkeye kapılan Salihoğlu, otomobilindeki pompalı tüfeğialdı. Ardından da elindeki tüfek ile kentin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi'nde Tokmak'ı aramaya başladı. Çevredekilerin tepki gösterdiği Salihoğlu, tüfeği bir el havaya ateşledi.

LİNÇ ETMEK İSTEDİLER

İhbar üzerine gelen polis, toplanan kalabalığın arasından Servet Salihoğlu'nu gözaltına aldı. Ancak bu sırada kalabalık, Salihoğlu'nu linç etmek istedi. Polis ekipleri, kalabalığı biber gazı kullanarak dağıtırken, Salihoğlu zırhlı araca bindirilerek, olay yerinden uzaklaştırıldı.

ARKADAŞLARINA SALDIRDILAR

Kabalık, daha sonra Salihoğlu'nun 2 arkadaşına saldırdı. Polis, isimleri açıklanmayan 2 kişiyi de kabalığın elinden kurtararak, polis merkezine götürdü. Polisin uyarıları sonucunda kabalık dağıldı.Zülfü Tokmak da gözaltına alındı.

Tokmak ve Salihoğlu'nun emniyetteki sorguları sürerken, kalabalığın saldırısına uğraşan 2 kişi serbest bırakıldı.

Tunceli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 03:13 Kaynak: DHA
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