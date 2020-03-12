Tunceli'de restoranda yangın: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tunceli'de restoranda yangın: 1 ölü - Son Dakika

Tunceli'de restoranda yangın: 1 ölü

6 saat önce

Tunceli'de bir restoranda çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi hayatını kaybetti.

Tunceli'de restoranda yangın: 1 ölü, System.String[]

Tunceli'de bir restoranda çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi hayatını kaybetti.


Yangın, Pülümür ilçesinde bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, restoranda sabaha karşı henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından içeriyi kontrol eden sağlık ekipleri, restoran işletmecisi Murat Kılıç'ı (27) hareketsiz şekilde yatarken buldu. Ambulansla Pülümür Entegre Hastanesine kaldırılan Kılıç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kılıç'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Erzurum'a gönderildi.


Güvenlik güçleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - TUNCELİ

İtfaiye, Pülümür, Tunceli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:40 Kaynak: İHA
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