Kaza, Pertek ilçesi Singeç köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 01 DAY 26 plakalı tır devrildi. Kazada, sürücü hafif yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yola savrulan samanlar ise ekipler tarafından toplandı.

Kaynak: İHA

Tunceli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tunceli'de saman yüklü tır devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

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