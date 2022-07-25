Tunceli'de saman yüklü tır devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
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Tunceli'de saman yüklü tır devrildi: 1 yaralı

25.07.2022 13:16
Tunceli'de saman yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Tunceli'nin Pertek ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği saman yüklü tır devrildi.

Tunceli'nin Pertek ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği saman yüklü tır devrildi. Kazada, sürücü yaralandı.

Kaza, Pertek ilçesi Singeç köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 01 DAY 26 plakalı tır devrildi. Kazada, sürücü hafif yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yola savrulan samanlar ise ekipler tarafından toplandı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - TUNCELİ

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Kaynak: İHA

Tunceli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tunceli'de saman yüklü tır devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunceli'de saman yüklü tır devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
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