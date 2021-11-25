Tunceli'de şarampole devrilen otomobildeki güvenlik korucusu hayatını kaybetti - Son Dakika

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlçede güvenlik korucusu olarak görev yapan Sefer Demir 'in kullandığı 23 ABN 642 plakalı otomobil, Alakuş köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Tunceli 'nin Çemişgezek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir güvenlik korucusu yaşamını yitirdi.

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