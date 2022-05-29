Tunceli'de şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Tunceli'nin Pülümür Vadisi'nde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 ADE 274 plakalı otomobil, Paga Ali mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ve aynı araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları Tunceli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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