Tunceli'de şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tunceli'de şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

29.05.2022 18:12
Tunceli'de şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Tunceli'nin Pülümür Vadisi'nde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Tunceli'nin Pülümür Vadisi'nde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 ADE 274 plakalı otomobil, Paga Ali mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ve aynı araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları Tunceli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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Kaynak: AA

Otomobil, Pülümür, Tunceli, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunceli'de şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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