Tunceli'de şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan firmalar HES kodu olmadan bilet satmayacak - Son Dakika

Tuncel'de İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgını tedbirleri kapsamında, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan firmaların HES kodu olmadan bilet satmayacağını, izolasyon koşulunu ihlal edenlerin Valilikçe belirlenen yurt ve pansiyonlarda zorunlu izolasyona tabi tutulacağını bildirdi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında toplandığı belirtilerek ek kararlar alındığı kaydedildi.

Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan firmalarca her türlü biletleme işlemi sırasında müşterilerden HES kodu talep edileceği ve HES kodu olmadan bilet satışının yapılmayacağı vurgulanan açıklamada, alınan şu kararlara yer verildi:

"Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınma esnasında yolcuların HES kodunun kontrol edileceği ve araca binmesinde herhangi bir sakınca olmadığı anlaşılan yolcuların araçlara binmeleri sağlanacak. Gerek bilet satışı gerekse araca alınma esnasındaki HES kodu kontrolünde, Kovid-19 tanılı ya da temaslı olduğu tespit edilen kişiler için gerekli bildirim ilgili firma yetkililerince kolluk birimlerine ve sağlık kuruluşlarına yapılacak. Başta trafik birimleri olmak üzere kolluk birimleri, HES kodu olmaksızın bilet satışı yapılmamasına ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınmaması hususlarını etkin şekilde denetleyecek ve yapılan denetimler sonucunda HES kodu olmayan yolcuya bilet satışı yapan firmalara gerekli idari para cezası uygulanacak. HES kodu olmaksızın yolcu kabul eden araçlar ise 10 gün süre ile seferden men edilecek. Denetimler sonucunda Kovid-19 tanılı veya temaslı olduğu halde HES kodu olmadan şehirler arası toplu taşıma araçlarıyla seyahat ettiği tespit edilen kişiler, belirlenen yurt veya pansiyonlarda zorunlu izolasyona tabi tutulacak."

Alınan kararlarda yurt veya pansiyonlarda izolasyona tabi tutulması kararlaştırılan kişiler ile görevlendirilen personelin beslenme ihtiyaçlarının AFAD koordinasyonunda Kızılay tarafından karşılanacağı ifade edildi.

"Manav ve marketlerde tek kullanımlık eldiven kullanılması zorunlu olacak"

Açıklamada, şu kararlara da yer verildi:

"Hakkında evde/ikametinde izolasyon kararı verilmiş olmakla geçici ve mevsimlik işlerde çalışan tarım ve inşaat işçileri ile değişik sebeplerden ötürü izolasyon sürecini geçirecek uygun bir meskeni olmayan kişiler, kendilerine tahsis edilen yurtlara veya pansiyonlara yerleştirilip izolasyon süresini burada tamamlayacak. Bu kişilerin izolasyon süresince tahakkuk edecek iaşe ve ibate bedeli Valilikçe karşılanacak. Evde izolasyonda olması gerekirken yapılan denetimler sonucunda konutlarını terk etmek başta olmak üzere, değişik şekillerde izolasyon kararına aykırı hareket eden kişilerin haklarında ilgi genelgeler çerçevesinde gerekli idari işlemler yapılacak ve suç duyurusunda bulunulacak. Ayrıca bu kişiler izolasyon sürecini tamamlamak üzere yurtlara veya pansiyonlara sevk edilerek zorunlu izolasyona tabi tutulacak. Manav ve marketlerde tek kullanımlık eldiven kullanılması zorunlu olacak ve eldiven temini işletme sahipleri tarafından sağlanacak."