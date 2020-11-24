Tunceli'de şehit 28 öğretmen için fidan dikildi - Son Dakika

TUNCELİ'de, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle terör örgütlerinin farklı tarihlerde şehit ettiği 28 öğretmenin anısına fidan dikildi.

Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında, kentte farklı tarihlerde terör örgütleri tarafından şehit edilen 28 öğretmenin anısına fidan dikildi. Kent merkezindeki okulların bahçesinde şehit öğretmeler için fidan diken Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, meslektaşlarını unutmayacaklarını söyledi. Ekmekci, "Bu okulun bahçesinde yetişecek olan çocuklarımız, bu ağaçların gölgesinde dinlenirken, görevi uğruna şehit olan öğretmenlerini hatırlasınlar, diye bu fidanları dikiyoruz. Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır" dedi.