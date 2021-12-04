Tunceli'de şehit düşen Astsubay Celil Mutlu, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında, Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonlarında şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu'nun cenazesi, memleketi Mersin'in Erdemli ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Mutlu'nun (32) Türk bayrağına sarılı naaşı, Elazığ'dan hava yoluyla Adana'ya, buradan da kara yoluyla Erdemli ilçesi Tabiye Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü.

Şehidin naaşı, helallik alınmasının ardından cenaze töreninin yapılacağı Ulu Cami'ye getirildi.

Törene, şehidin babası Ali, annesi Emine, eşi Melike Mutlu, kardeşleri ile yakınları ve silah arkadaşlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Halis Zafer Koç, milletvekilleri ile askeri ve mülki erkan katıldı.

Bakan Soylu, tören alanındaki şehidin yakınlarıyla bir süre sohbet edip başsağlığı dileklerini iletti, operasyonla ilgili de bilgi verdi.

Tabuta sarılıp gözyaşı döken şehidin annesi, eşi ve kız kardeşini yakınları ve jandarma personeli teskin etti.

İl Müftü Yardımcısı Hasan Küçük'ün kıldırdığı cenaze namazının ardından Mutlu'nun naaşı, Alata Mezarlığı'nda defnedildi.

Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonlarında, Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında dün PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu, helikopterle getirildiği Elazığ'daki Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen şehit düşmüştü.