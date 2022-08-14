Munzur Çayı'nda akıntıya kapılan Kızılay ilçe başkanı hayatını kaybetti - Son Dakika
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Munzur Çayı'nda akıntıya kapılan Kızılay ilçe başkanı hayatını kaybetti

14.08.2022 16:24
Munzur Çayı'nda akıntıya kapılan Kızılay ilçe başkanı hayatını kaybetti

Tunceli'de serinlemek için girdiği Munzur Çayı'nda akıntıya kapılan Kızılay Kovancılar İlçe Başkanı Hüseyin Yüksel hayatını kaybetti.

Tunceli'de serinlemek için girdiği Munzur Çayı'nda akıntıya kapılan Kızılay Kovancılar İlçe Başkanı Hüseyin Yüksel hayatını kaybetti.

Olay, Halbori Gözeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte Elazığ'dan Munzur Vadisi Milli Parkı'na piknik yapmaya gelen Hüseyin Yüksel (42), serinlemek için Munzur Çayı'na girdi. Yüksel, bir süre sonra akıntıya kapılarak sürüklendi. Durumu fark eden arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar, Yüksel'i kurtarmak istedi fakat başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine UMKE, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkartılan Yüksel, Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yüksel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - TUNCELİ

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Kızılay Kovancılar İlçe Başkanı Yüksel, Munzur Çayı'nda boğuldu Kızılay Kovancılar İlçe Başkanı Yüksel, Munzur Çayı'nda boğuldu Jandarma vatandaşlara aşure ikram etti Jandarma vatandaşlara aşure ikram etti
Kaynak: İHA

Munzur Çayı, Hisarcık, Tunceli, Kızılay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Munzur Çayı'nda akıntıya kapılan Kızılay ilçe başkanı hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Munzur Çayı'nda akıntıya kapılan Kızılay ilçe başkanı hayatını kaybetti - Son Dakika
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