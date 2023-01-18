TUNCELİ'DE SEVGİ EVİNDE KALAN ÇOCUKLARA TACİZ İDDİASINA SORUŞTURMA - Son Dakika
Üye Girişi

TUNCELİ'DE SEVGİ EVİNDE KALAN ÇOCUKLARA TACİZ İDDİASINA SORUŞTURMA

18.01.2023 16:38

TUNCELİ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı sevgi evinde kalan kız çocuklarının, il dışı gezisinde kurum personeli E.Ç.'nin tacizine uğradıkları iddiası üzerine valilik idari, savcılık da adli soruşturma başlattı.

TUNCELİ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı sevgi evinde kalan kız çocuklarının, il dışı gezisinde kurum personeli E.Ç.'nin tacizine uğradıkları iddiası üzerine valilik idari, savcılık da adli soruşturma başlattı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı sevgi evinde kalan kız çocukları, kurum çalışanı E.Ç.?nin de eşlik ettiği Şanlıurfa ve Mardin gezisine katıldı. Gezi sırasında, iddiaya göre, bazı kız çocukları, E.Ç.?nin kendilerine tacizde bulunduğunu kurumda çalışan başka personele anlattı. Personel de bunu kurum psikoloğuna iletti. Psikolog, çocuklar ve E.Ç. ile görüşerek durumu kuruma bildirdi. Tunceli Valiliği, soruşturma başlatarak, olayla ilgili tutulan tutanakları cumhuriyet başsavcılığına gönderdi. İdari soruşturma başlatan Tunceli Valiliği'nce iddiaların asılsız olduğunun anlaşıldığı ancak adli makamların da durumu incelemesi için raporların savcılığa gönderildiği belirtildi. Açıklamada, 'İddialara ilişkin süreç konunun hassasiyeti nedeniyle titizlikle takip edilmiş, söz konusu iddiaların tarafımıza ulaşmasına müteakip Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzce ivedilikle inceleme başlatılmış, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'müz ve Sağlık Müdürlüğü'müz tarafından konunun uzmanı psikolog görevlendirilmeleri yapılmıştır. Uzman psikolog ve sosyal çalışma uzmanları tarafından yapılan incelemeler neticesinde düzenlenen raporlarda iddiaların asılsız olduğu değerlendirilse de konunun adli makamlarca da incelenmesi için tanzim edilen raporlar Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir' denildi. Valiliğin raporları göndermesinin ardından Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, adli soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Cumhuriyet, Şanlıurfa, Tunceli, Aile, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TUNCELİ'DE SEVGİ EVİNDE KALAN ÇOCUKLARA TACİZ İDDİASINA SORUŞTURMA - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:31 Mardin'de bir ilkokulda korku dolu anlar: Küçük çocuklar resmen ölüme meydan okudu
17:50 Türkiye Kupası'nda olay kavga! Emre Belözoğlu ve Pirlo birbirine girdi
17:25 Horoz dövüşünde akılalmaz olay! İki kişi feci şekilde hayatını kaybetti
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mayıs'ı işaret etti! Peki seçim kararı nasıl alınacak, süreç nasıl işleyecek?
17:00 Milyonlarca dolarlık sözleşme imzalandı! Bir ülke daha Türkiye'den Bayraktar TB2 alıyor
17:03 Dünya yıldızı ne halde! Mesut Özil'i izleyen herkes aynı yorumu yaptı
16:50 Beşiktaş'tan şaşırtan Aboubakar açıklaması! Kafalar karıştı
16:48 Yargıtay Başkanı'ndan İmamoğlu davası hakkında dikkat çeken açıklama: Dosya belki buraya hiç gelmez
16:42 Kocaeli'de trans bireyin şüpheli ölümünde tutuklu sevgili hakim karşısında: Nefes'in cinsiyet değiştirdiğini bilmiyordum
16:46 Arabadan inerken yere düşen Mesut Akusta aracın altında kaldı! 3 parmağında kırık var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2023 18:51:53. #1.13#
SON DAKİKA: TUNCELİ'DE SEVGİ EVİNDE KALAN ÇOCUKLARA TACİZ İDDİASINA SORUŞTURMA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement