Son Dakika Haberleri: Tunceli'de "Şiddetle mücadele ve erken yaşta evlilik" eğitimi
Son Dakika Güncel Tunceli'de 'Şiddetle mücadele ve erken yaşta evlilik' eğitimi - Son Dakika

Tunceli'de "Şiddetle mücadele ve erken yaşta evlilik" eğitimi

6 saat önce

Tunceli'de kadın çiftçilere, şiddetle mücadele ve erken yaşta evlilik eğitimi verildi.

Tunceli'de

Tunceli'de kadın çiftçilere, şiddetle mücadele ve erken yaşta evlilik eğitimi verildi.


Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle Tarım ve Orman ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinin işbirliği ile merkeze bağlı Burmageçit Köyü'ndeki kadın çiftçilere kadına yönelik şiddetle mücadele ve erken yaşta evlilik eğitimi verildi. Konuyla ilgili uzmanların katıldığı eğitim çalışmasında çiftçi kadınlara 0-18 yaş arası çocuk kavramı, çocuk hakları, evlilik hukuku, erken yaşta evliliklerin sosyal-duygusal, psikolojik, toplumsal, ekonomik ve suç boyutları konuları hakkında bilgilendirme yapıldı.


Eğitimlerin devam edeceği belirtildi. - TUNCELİ

Tunceli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:07 Kaynak: İHA
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