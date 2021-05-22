Tunceli'de şiddetli fırtına ev ve ahırların çatısını uçurdu - Son Dakika

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, köylerde hasar tespit çalışmalarının başlatıldığı ve evleri hasar gören ailelere destek sağlanacağı bildirildi.

Fırtınanın etkisiyle köylerdeki bazı ev ve ahırların çatısı uçtu, elektrik telleri koptu.

İlçede gece saatlerinde etkili olan rüzgar, Sakyol ve Aşağıbudak köylerinde şiddetli fırtınaya dönüştü.

Tunceli 'nin Çemişgezek ilçesinde, kuvvetli fırtına nedeniyle çok sayıda ev ve ahırın çatısında hasar oluştu.

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