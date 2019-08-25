Tunceli'de SİHA ile 1 terörist etkisiz hale getirildi

TUNCELİ - Tunceli'nin merkez kırsalında SİHA ile 1 terörist etkisiz hale getirildi.Dünde 3 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Tunceli-Merkez Kırsalında İl Emniyet Müdürlüğümüzün ve İl Jandarma Komutanlığımızın ortaklaşa yaptığı operasyon kapsamında tespit edilen bir bölücü terör örgütü mensubu, SİHA ile etkisiz hale getirilmiştir.Bölgede operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir.İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.

Öte yandan dünde Nazımiye kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı.