Tunceli'de silahla intihar ettiği iddia edilen kişinin ölümüyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Tunceli'de, pikniğe gittiği arkadaşının silahıyla intihar ettiği iddia edilen kişinin ölümüyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yusuf Yıldırım, piknik yapmak için 3 arkadaşı ile merkeze bağlı Geyiksuyu köyünün Meterisler mezrasına gitti.

Yanındakilerden, kentte bekçi olarak görev yapan A.Y'nin beylik tabancasını alan Yıldırım, önce çevreye ateş etti, ardından kendini vurarak intihar etti.

Olay yerine giden 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri, Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesinin ardından Yıldırım'ın cenazesi, ön otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yıldırım'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında A.Y, K.B. ve Y.Y. gözaltına alındı.