Bu sırada kurşunlardan biri kazaen karşı tarafta duran çoban Sinan Gökpınar'ın ayağına isabet etti.

Bunun üzerine çoban da koyunlarını korumak için tüfeğiyle kurdun bulunduğu noktaya ateş etti.

Kaynak: AA

Afganistan, Jandarma, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tunceli'de silahla kazaen vurulan çoban helikopterle hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika

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