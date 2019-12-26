Tunceli'de silahla vurulan yaban keçisi ölü bulundu - Son Dakika
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Tunceli'de silahla vurulan yaban keçisi ölü bulundu

6 saat önce

TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde koruma altındaki, avlanmaları yasak olan yaban keçisi, kaçak avcılar tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Tunceli'de silahla vurulan yaban keçisi ölü bulundu, System.String[]

TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde koruma altındaki, avlanmaları yasak olan yaban keçisi, kaçak avcılar tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Pülümür ilçesindeki Sansa Vadisi yakınlarındaki Kozluca köyü sakinleri, koruma altında bulunan ve avlanmaları yasak olan yaban keçisini vurulmuş olarak bulunca jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ile Tunceli Doğa Koruma ve Mili Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri bölgede araştırma yaparken, öldürülen yaban keçisine, incelenmek üzere Doğa Koruma ve Mili Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından el konuldu.


Kozluca, Pülümür, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 03:34 Kaynak: DHA
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