Tunceli'de sis denizi, şehir kayboldu - Son Dakika

Tunceli'de sis denizi, şehir kayboldu

Tunceli'de etkili olan sis nedeniyle şehir adeta kayboldu, ortaya kartpostallık görüntüler de ortaya çıktı.

Tunceli'de etkili olan sis nedeniyle şehir adeta kayboldu, ortaya kartpostallık görüntüler de ortaya çıktı. Meteorolojinin uyardığı, sis Tunceli'de sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Etkili olan sis yüzünden kent merkezi adeta kayboldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer sıfıra düşerken, sürücüler de zor anlar yaşadı. Şehir merkezini tamamen kaplayan sis nedeniyle ortaya görsel bir şölen çıktı. Kartpostallık görüntüler ortaya çıkaran sisin etkisini sürdürmesi beklendiği bildirildi. -İHA-

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