Tunceli'de Sivas'ta ölenler anıldı
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SİVAS Madımak Oteli'nde, 35 kişinin yakılarak öldürülmesinin 26'ncı yıldönümü nedeniyle Tunceli'de anma yürüyüşü ve basın açıklaması yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 08:17 Kaynak: DHA
SİVAS Madımak Oteli'nde, 35 kişinin yakılarak öldürülmesinin 26'ncı yıldönümü nedeniyle Tunceli
'de anma yürüyüşü ve basın açıklaması yapıldı.
Tunceli'de bazı siyasi parti ve STK üyelerinin yer aldığı grup, Sivas
'ta 2 Temmuz
1993'te ateşe verilen Madımak Oteli'nde yaşamlarını yitiren 35 kişi için Sanat sokakta bir araya geldi. Ellerinde döviz ve fotoğraflarla Seyit Rıza
Meydanı'na kadar yürüyen kalabalık, yakılarak öldürülen 35 kişi için saygı duruşunda bulundu. Kalabalık, yapılan basın açıklamasının ardından dağıldı.
- Tunceli
Sivas'ta Madımak olaylarında ölenler anıldı
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