Tunceli'de sokağa çıkma kısıtlaması sessizliği - Son Dakika

Tunceli'de sokağa çıkma kısıtlaması sessizliği

TUNCELİ - Tunceli'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle diğer hafta sonlarında olduğu gibi bugün de kentin en işlek caddeleri boş kaldı.

Covid-19'la mücadele kapsamında üçüncü haftaya giren ve dün akşam saat 21.00'da başlayan 56 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Daha önceki kısıtlamalarda olduğu gibi bu haftaki kısıtlamaya da Tuncelili vatandaşların uydu. Kısıtlamayla birlikte kentin en işlek caddeleri bomboş kalırken, polis ekipleri denetimler gerçekleştiriyor.

Kısıtlamaya kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de tam olarak uyulduğu belirtildi.