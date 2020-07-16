Tunceli'de, sosyal medya paylaşımları nedeniyle 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika

TUNCELİ Valiliği, sosyal medyada 3 polis ve 1 imamın vatandaşları rencide edici nitelikte söz ve davranışlarda bulundukları gerekçesiyle haklarında başlatılan soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.
Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde 3 polis memuru ile 1 imamın bir süre önce sosyal medya hesaplarında vatandaşları rencide edici görüntüleri paylaşmaları nedeniyle haklarında soruşturma başlatıldı. Tunceli Valiliği'nden olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, 3 polis ve 1 imanın soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldığı belirtilerek, şöyle denildi: