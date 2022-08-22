Tunceli'de Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen kişiye soruşturma açıldı - Son Dakika
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Tunceli'de Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen kişiye soruşturma açıldı

22.08.2022 19:34
Tunceli'de Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen kişiye soruşturma açıldı

Tunceli'de, sosyal medya uygulamasında Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği öne sürülen kişi hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Tunceli'de, sosyal medya uygulamasında Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği öne sürülen kişi hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli bir çalışanın kapalı WhatsApp grubunda yapmış olduğu paylaşımlara dair haberler yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, konunun Valilik tarafından öğrenilmesi üzerine, kişi hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen kişiye soruşturma açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunceli'de Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen kişiye soruşturma açıldı - Son Dakika
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