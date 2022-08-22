Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli bir çalışanın kapalı WhatsApp grubunda yapmış olduğu paylaşımlara dair haberler yer aldığı belirtildi.

Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tunceli'de Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen kişiye soruşturma açıldı - Son Dakika

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