Tunceli'de sosyal yardımların hak sahiplerine evlerinde teslim edilmesine başlandı - Son Dakika

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Tunceli'de sosyal yardımların hak sahiplerine evlerinde teslim edilmesine başlandı
6 saat önce
Tunceli'de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, İçişleri ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca başlatılan uygulamayla sosyal yardım ödemelerin hak sahiplerine evlerinde teslim ediliyor.
Tunceli'de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, İçişleri ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca başlatılan uygulamayla sosyal yardım ödemelerin hak sahiplerine evlerinde teslim ediliyor.
Tunceli Valisi Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tunceli genelinde kaymakamlarımızın da koordinasyonunda 4 bin 236 vatandaşımıza yönelik yapılan bin liralık ödemeler, yaşlı ve engelli aylıkları PTT şubelerinden değil vatandaşlarımızın evlerinde emniyetimiz, jandarmamız ve PTT görevlilerimizce elden yapılmaktadır." ifadelerine yer verdi.
Sonel ayrıca vatandaşlara "Evde Kal Tunceli" çağrısını yineledi.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 05:56 Kaynak: AA
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