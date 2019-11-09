Son Dakika Haberleri: Tunceli'de 'Sözden Kalbe Eğitim Buluşmaları'
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Tunceli'de 'Sözden Kalbe Eğitim Buluşmaları'

7 saat önce

Tunceli'de 'Sözden Kalbe Eğitim Buluşmaları' kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Emekci Pertek ilçesindeki öğretmen ve öğrenciler bir araya geldi.

Tunceli'de 'Sözden Kalbe Eğitim Buluşmaları', System.String[]

Tunceli'de 'Sözden Kalbe Eğitim Buluşmaları' kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Emekci Pertek ilçesindeki öğretmen ve öğrenciler bir araya geldi.


Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçedeki öğretmenlerle eğitim -öğretim konularında fikir alışverişi yapılması, sorunlara çözümü ve eğitim ortamlarının yeterlilik düzeylerinin yerinde görüşülmesi amacıyla 'Sözden Kalbe Eğitim Buluşmaları' başlatıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Emekci ve şube müdürleri bu kapsamda Pertek'te öğretmen ve öğrenciler bir araya geldi.


Ziyaretlerin ardından öğretmenlerle, Cumhuriyet Ortaokulu Çok Amaçlı Salonu'nda bir araya gelen Müdür Emekci, eğitim, bilim, sanat ve yaşam konularında bilgi alışverişinde bulundu. Buluşma, öğretmenlerinin gerçekleştirdiği müzik dinletisiyle sona erdi. - TUNCELİ

Tunceli, Pertek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 11:40 Kaynak: İHA
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