Tunceli'de sportif amaçlı alabalık avcılığı geçici süreyle yasaklandı - Son Dakika
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Tunceli'de sportif amaçlı alabalık avcılığı geçici süreyle yasaklandı

05.10.2022 14:42
Tunceli'de sportif amaçlı alabalık avcılığı geçici süreyle yasaklandı

Tunceli'de sportif amaçlı alabalık avcılığının geçici süreyle yasaklandığı belirtilerek, bu nedenle alabalık avlayanlara para cezası uygulanacağı bildirildi.

Tunceli'de sportif amaçlı alabalık avcılığının geçici süreyle yasaklandığı belirtilerek, bu nedenle alabalık avlayanlara para cezası uygulanacağı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent sınırlarında yer alan akar su ve kollarında 2020-2024 dönemi boyunca ticari olarak avcılığın yasaklandığı hatırlatıldı.

1 Ekim- 28 Şubat tarihleri arasında sportif amaçlı alabalık avcılığının da yasaklandığı belirtilen açıklamada, "Tırıvırı-paraşüt olarak adlandırılan av aracının üretimi, satışı, istihsal yerleri civarında bulundurulması ve su ürünleri avcılığında kullanılması yasaktır. Avlanma yasağı süresince istihsali yasaklanmış olan su ürünlerinin her ne suretle olursa olsun satışı, nakli ve imalatta kullanılması yasaklanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, yasaklara uymayanlar hakkında idari işlem yapılarak, para cezası uygulanacağı vurgulandı.

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Kaynak: AA

Tunceli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de sportif amaçlı alabalık avcılığı geçici süreyle yasaklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunceli'de sportif amaçlı alabalık avcılığı geçici süreyle yasaklandı - Son Dakika
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