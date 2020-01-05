Tunceli'de su samurları balık avlarken görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tunceli'de su samurları balık avlarken görüntülendi - Son Dakika

Tunceli'de su samurları balık avlarken görüntülendi

6 saat önce

Tunceli'de koruma altında olan iki su samuru balık avlarken görüntülendi.

Tunceli'de koruma altında olan iki su samuru balık avlarken görüntülendi.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmede tehlikeye yakın kategorisinde yer alan su samurları, Tunceli'de bulunan Pülümür Çayı'nda görüntülendi. İki su samuru çayın azgın sularına dalarak avladıkları balıkları kimi zaman kıyıda, kimi zaman da su içinde bulunan kayalıklarda yedi. O anlar doğasever Ali Kemal Fidan tarafından görüntülendi. Uzunca bir süre balık avlayan su samurları, daha sonra çayın sularına dalarak gözden kayboldu.

Su samurlarını görüntülemekten mutlu olduğunu belirten doğasever Ali Kemal Fidan, "Ancak maalesef bazı insanlar doğanın bu güzelliklerini yok ediyorlar. Doğamız bu canlılarla anlam taşıyor. Herkesin bu güzelliklere ve doğaya sahip çıkması gerekiyor" dedi.

(Ercan Topaç/İHA)

Tunceli'de su samurları balık avlarken görüntülendi

Pülümür Çayı, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 10:25 Kaynak: İHA
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