Tunceli'de sulama projeleri hayata geçiriliyor - Son Dakika

Tunceli'de Valilik, İl Özel İdaresi ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi iş birliğiyle tarım ve hayvancılığın gelişmesi için çeşitli projelerin hayata geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte tarım ve hayvancılığın yaygınlaşmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Nazımiye ilçesi Eğribelen Yaylası'nda Hayvan İçme Suyu Projesi'nin tamamlanmasıyla 10 bin civarında küçükbaş hayvanın su ihtiyacının karşılandığı ve Ovacık ilçesinde ise Koyungölü, Tatuşağı ve Çakmaklı köylerinde Tarımsal Sulama Projesi'nin devam ettiği ve bu projeyle saniyede 450 litre suyun kanallardan geçerek 15 bin dönüm arazinin sulanmasının hedeflendiği kaydedildi.