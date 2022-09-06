Tunceli'de otomobilin gizli bölmelerinde 600 bin TL değerinde kaçak telefon ele geçirildi - Son Dakika
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Tunceli'de otomobilin gizli bölmelerinde 600 bin TL değerinde kaçak telefon ele geçirildi

06.09.2022 21:45
Tunceli'de otomobilin gizli bölmelerinde 600 bin TL değerinde kaçak telefon ele geçirildi

TUNCELİ'de şüphe üzerinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, aracın kaporta ve alt kısmında gizli bölmelere yerleştirilmiş, piyasa değeri 600 bin TL'yi bulan 29 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

TUNCELİ'de şüphe üzerinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, aracın kaporta ve alt kısmında gizli bölmelere yerleştirilmiş, piyasa değeri 600 bin TL'yi bulan 29 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Elazığ kara yolu üzerindeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Yapılan ilk aramada otomobilde herhangi bir şey bulunamadı. Sürücünün şüpheli hareketleri üzerine aracın alt kısmı kontrol edildiğinde gizli bir bölme olduğu fark edildi. Bölmede piyasa değeri 600 bin TL'yi bulan 29 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Aracın tamamı incelendiğinde ise kaporta kısımlarına zulalanmış 619 kaçak sigara ve 80 kaçak puro ele geçirildi. Sürücünün Şırnak'tan getirdiği ürünleri, Karadeniz illerine geçerek satacağı tespit edildi. Gözaltına alınan ve kaçakçılık suçundan çok sayıda kaydı bulunan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de otomobilin gizli bölmelerinde 600 bin TL değerinde kaçak telefon ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunceli'de otomobilin gizli bölmelerinde 600 bin TL değerinde kaçak telefon ele geçirildi - Son Dakika
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