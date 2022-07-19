Tunceli'de tırıvırı ve serpme ile av yapan 4 kişiye 21 bin lira para cezası

Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tunceli'de sürücü kursuna giren vaşak yavrusu cep telefonuyla görüntülendi - Son Dakika

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