TUNCELİ'DE 'TAM KAPANMAYA' UYAN VATANDAŞLARA VALİDEN TEŞEKKÜR - Son Dakika

TUNCELİ'DE 'TAM KAPANMAYA' UYAN VATANDAŞLARA VALİDEN TEŞEKKÜR

02.05.2021 13:18

TUNCELİ Valisi Mehmet Ali Özkan, koronavirüs tedbirleri kapsamında perşembe günü başlayan ve 17 gün sürecek sokağa çıkma 'tam kapanma'da kurallara uyan kent sakinlerine teşekkür etti.

TUNCELİ Valisi Mehmet Ali Özkan, koronavirüs tedbirleri kapsamında perşembe günü başlayan ve 17 gün sürecek sokağa çıkma 'tam kapanma'da kurallara uyan kent sakinlerine teşekkür etti.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüsle mücadele kapsamında perşembe günü saat 19.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına Tunceli'de büyük ölçüde uyulduğu belirlendi. 'Tam kapanmaya' uyan kent halkına Vali Mehmet Ali Özkan, teşekkürlerini illeti. Vali Özkan, "Tüm ülkede olduğu gibi erenlerin, doğal güzelliklerin ve Munzur'un şehri olan Tunceli'mizde kısıtlama devam ediyor. Tunceli'miz her konuda çok duyarlı ve bilinçli bir kentimiz. Halk sağlığı için vatandaşlarımız kurallara büyük ölçüde uyuyor. Salgın sebebiyle almış olduğumuz tedbirlere uyan ve uygulayan saygın ve saygılı hemşerilerime teşekkür ederim" dedi.

Kent genelinde koronavirüs tedbirlerine yönelik ekiplerin denetimleri sürerken, polis ve jandarma ekipleri ise sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarının mağdur olmamaları için çalışmaları sürüyor.

TUNCELİ'DE 'TAM KAPANMAYA' UYAN VATANDAŞLARA VALİDEN TEŞEKKÜR
TUNCELİ'DE 'TAM KAPANMAYA' UYAN VATANDAŞLARA VALİDEN TEŞEKKÜR
TUNCELİ'DE 'TAM KAPANMAYA' UYAN VATANDAŞLARA VALİDEN TEŞEKKÜR
TUNCELİ'DE 'TAM KAPANMAYA' UYAN VATANDAŞLARA VALİDEN TEŞEKKÜR
TUNCELİ'DE 'TAM KAPANMAYA' UYAN VATANDAŞLARA VALİDEN TEŞEKKÜR
TUNCELİ'DE 'TAM KAPANMAYA' UYAN VATANDAŞLARA VALİDEN TEŞEKKÜR
TUNCELİ'DE 'TAM KAPANMAYA' UYAN VATANDAŞLARA VALİDEN TEŞEKKÜR
TUNCELİ'DE 'TAM KAPANMAYA' UYAN VATANDAŞLARA VALİDEN TEŞEKKÜR

İçişleri Bakanlığı, Mehmet Ali Özkan, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TUNCELİ'DE 'TAM KAPANMAYA' UYAN VATANDAŞLARA VALİDEN TEŞEKKÜR - Son Dakika


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