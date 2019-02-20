Son Dakika Haberleri: Tunceli'de Tamp Eğitimleri

Tunceli'de Tamp Eğitimleri

1 saat önce

Tunceli'de Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) eğitimleri verildi.

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Tunceli'de Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) eğitimleri verildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından TMAP kapsamında 26 Yerel Düzey Hizmet Grubu Operasyon Planlarında görevlendirilen personellere TAMP, TAMP-Tunceli ve Hizmet Grubu Planlarını eğitimi planlandı. Yapılan hazırlıklar sonrası eğitimler 2 Ocak 2019 tarihinde başladı.

Belirli aralıklarla süren eğitimler bu hafta verilen 'Ayni Bağış Yönetimi ve Dağıtımı Hizmet Grubu, Enerji Hizmet Grubu' konuları ile tamamlandı. - TUNCELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 06:12 Kaynak: İHA

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