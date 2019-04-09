Son Dakika Haberleri: Tunceli'de "Tarımda Kadın Girişimcilik Eğitimi"

Tunceli'de "Tarımda Kadın Girişimcilik Eğitimi"

22 dakika önce

Munzur Üniversitesi ile Tarım Orman İl Müdürlüğü arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde yürütülen "Tarımda kadın girişimciliğinin geliştirilmesi projesi" kapsamında girişimcilik eğitimleri düzenlendiği bildirildi.

Tunceli'de
Munzur Üniversitesi ile Tarım Orman İl Müdürlüğü arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde yürütülen "Tarımda kadın girişimciliğinin geliştirilmesi projesi" kapsamında girişimcilik eğitimleri düzenlendiği bildirildi.

Munzur Üniversitesinden yapılan açıklamada, proje kapsamında üniversitede ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde girişimci çiftçilere, tarımsal üretim, tarımda inovasyon, pazarlama ve satış süreçlerinin planlanması, satış sonrası süreçler, proje hazırlama ve yönetimiz konularında Munzur Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü doktor öğretim üyesi Ekrem Akbulut tarafından eğitim verildiği belirtildi.

Açıklamada, eğitim sonunda oluşturulan proje önerileri içerisinde dereceye girecek girişimcilere, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından iş fikirlerini uygulamaya geçirebilmeleri için 40 bin lira finansal destek sağlanacağı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:25 Kaynak: AA

Munzur Üniversitesi, Güncel
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