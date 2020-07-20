Tunceli'de tarla günü etkinliği - Son Dakika

Tunceli'de tarla günü etkinliği

Tunceli'de kaba yem açığını kapatmada alternatif ürün olarak yetiştirilen tritikalenin tarla günü etkinliği düzenlendi.

Tunceli'de kaba yem açığını kapatmada alternatif ürün olarak yetiştirilen tritikalenin tarla günü etkinliği düzenlendi.

Saadet Partili Abdulkadir Karaduman'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Mehmetçik'in başarılı "Yıldırım-2 Cilo" operasyonuyla terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuruldu
İki koronavirüs aşısı adayından sevindirici sonuçlar geldi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Mazgirt'e bağlı Göktepe Köyü'nde ekimi gerçekleştirilen, buğday ile çavdarın melezinden elde edilen ve kaba yem açığını kapatmada alternatif ürün olarak yetiştirilen tritikalenin tarla günü etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Kaya, köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Yapılan demonstrasyon çalışmaları hakkında bilgi veren İl Müdürü Orhan Kaya, "2016 yılında 2 çiftçimizle toplamda 20 dekar alanda Ayyıldız buğday çeşidi demonstrasyonu, 2017 yılında ise 4 çiftçimizle toplamda 20 dekar alanda Tarm-92 arpa çeşidi demonstrasyonu yapılmıştır. Yapılan projeler ile üreticilere menşei bilinmeyen tohum kullanmak yerine, sertifikalı hububat tohumu kullanılmasını teşvik etmek ve kaliteli hububat üretiminin gelişmesine katkı sağlamak istiyoruz. Bu kapsamda üreticilere yüzde 50 çiftçi katkısıyla 61 ton sertifikalı buğday tohumu dağıtıldı. Yaptığımız demonstrasyonlar ile elde ettiğimiz verileri üreticilerimiz ile paylaşmamız sonucunda çiftçilerimiz tarafından sertifikalı verimi yüksek tohumluk kullanım oranı artmıştır" dedi.

Hayvan yemi olarak kullanılan tritikalenin buğday ve çavdarın melezlenmesiyle elde edilen tahıl olduğunu aktaran Kaya, "Hem yemlik tane hem de silajlık olarak kullanılır. Bu amaçla bakanlığımız, Eğitim Yayınlar Dairesi Başkanlığının desteğiyle ilgili enstitünün geliştirdiği bir çeşit olan tritikale kuraklık için birebir, yağışı sınırlı, verimsiz, kıraç, tuzlu, asitli, hastalık sorunları olan alanlar için önerilir. Kıraç ve kumlu topraklarda arpa ve buğdaya göre yüzde 20 ve 40 oranında daha verimlidir. İlimizde atıl durumda olan marjinal topraklar bu projeden sonra tarıma kazandırılmış olacaktır ve bununla birlikte çiftçilerimiz tescilli sertifikalı tohumlarla üretim yapmanın birim alandan maksimum düzeyde faydasını göreceklerdir. Diğer yandan bölgemizin hayvancılık bölgesi olması ve ciddi bir yem açığının söz konusu olması nedeniyle tritikalenin bu ihtiyaca cevap verebileceği kanısındayız" diye konuştu. - TUNCELİ

Mazgirt, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 16:43 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tunceli'de tarla günü etkinliği - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

22:32 Saadet Partili Abdulkadir Karaduman'ın koronavirüs testi pozitif çıktı 20:42 En iyi öğretmeni seçmek için geceden kuyruğa giren veliler, sosyal mesafeyi unutunca okulun müdürü açığa alındı 20:37 AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Yarın meclise sunulacak 20:31 Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü 20:29 Mısır Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi onayladı 20:28 Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı 17:43 MHP'den ihraç edilmek için disipline sevk edilen Cemal Enginyurt: Cumhurbaşkanımız ve liderimizin yanındayım 17:27 Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim 17:10 Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı 16:51 Hindistan'da yıldırım isabet eden 16 kişi yaşamını yitirdi 15:25 Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu 14:34 Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı 14:19 İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor 13:53 Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı 13:38 Otomotiv devi Renault, 6 ayda 1 milyon 256 bin araç sattı
Saadet Partili Abdulkadir Karaduman'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
22:32
En iyi öğretmeni seçmek için geceden kuyruğa giren veliler, sosyal mesafeyi unutunca okulun müdürü açığa alındı
20:42
AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Yarın meclise sunulacak
20:37
Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü
20:31
Mısır Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi onayladı
20:29
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı
20:28
MHP'den ihraç edilmek için disipline sevk edilen Cemal Enginyurt: Cumhurbaşkanımız ve liderimizin yanındayım
17:43
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
17:27
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı
17:10
Hindistan'da yıldırım isabet eden 16 kişi yaşamını yitirdi
16:51
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2020 23:06:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tunceli'de tarla günü etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]