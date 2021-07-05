Tunceli'de tasarruf tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi

Tunceli 'de Vali Mehmet Ali Özkan 'ın katılımı ile tasarruf tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi.

Tatil beldesinde ilk defa iguana görenler, hayvanı fotoğraflamak için sıraya girdiler

Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları