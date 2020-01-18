Tunceli'de tefecilik ve yasa dışı bahis operasyonunda 7 kişi tutuklandı - Son Dakika

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Tunceli'de tefecilik ve yasa dışı bahis operasyonunda 7 kişi tutuklandı
7 saat önce
Tunceli'de düzenlenen tefecilik ve yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 19 kişiden 7'si tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 06:30 Kaynak: AA
Tunceli'de düzenlenen tefecilik ve yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 19 kişiden 7'si tutuklandı.
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının kentte tefecilik yaptığı ve yasa dışı bahis oynattığı belirlenen zanlılara yönelik başlattığı soruşturma kapsamında, 14 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yakalanan 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye çıkarılan 19 zanlıdan 7'si tutuklandı, diğer 12 kişi serbest bırakıldı.
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