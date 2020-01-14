Tunceli'de tefecilik ve yasa dışı bahis operasyonu: 14 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tunceli'de tefecilik ve yasa dışı bahis operasyonu: 14 gözaltı - Son Dakika

Tunceli'de tefecilik ve yasa dışı bahis operasyonu: 14 gözaltı

7 saat önce

Tunceli'de düzenlenen tefecilik ve yasa dışı bahis operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Tunceli'de tefecilik ve yasa dışı bahis operasyonu: 14 gözaltı, System.String[]

Tunceli'de düzenlenen tefecilik ve yasa dışı bahis operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, tefecilik yaptığı ve yasa dışı bahis oynattığı belirlenen zanlılara yönelik çalışma yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 14 şüpheli yakalandı.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan 2 şüpheli aranıyor.

Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 03:32 Kaynak: AA
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