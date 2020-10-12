Tunceli'de tehlikeli ve zorlu ceviz hasadı - Son Dakika

TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde köylülerin başlıca geçim kaynakları arasında yer alan cevizin hasadı sonbaharın gelişiyle birlikte başladı. Köylüler, geçen yıla oranla bol ve kalitesi yüksek olan cevizleri silkelemek için yüksekliği zaman zaman 30 metreye varan ağaçlara çıkıyor. Güvenlik tedbiri olarak sadece ip kullanan köylüler, cevizin kilosunu bu yıl 40 TL'den satmayı planlıyor.

Pülümür ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çobanyıldızı köyünde, sabahın ilk ışıklarıyla ceviz bahçelerine gelen köylüler, yüksekliği zaman zaman 30 metreye çıkan ağaçlara, güvenlik tedbiri olarak kullandıkları iple çıkarak silkeleme işlemi yapıyor. Aşağıda bekleyen diğer köylüler de uzun sırıkların yetişebildiği dallardaki cevizleri yere düşürerek hasadı gerçekleştiriyor. Yerdeki cevizler tek tek toplanarak, yeşil kabuğundan ayrılıyor. Hasatta ailelerine yardım eden çocuklar, EBA üzerinden derslerine katılmayı da ihmal etmiyor. Bu tehlikeli ve zorlu hasattan sonra yaklaşık bir hafta güneşte bekletilen cevizler tüketime hazır hale geliyor. Geçen yıla göre cevizin bol ve kalitesinin yüksek olması, köylülerin yüzünü güldürürken, piyasa durumuna göre kilosunun 40 TL'den satılması planlanıyor.