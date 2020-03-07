Tunceli'de tekstilde çalışan kadınlara Vali Sonel'den jest - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tunceli'de tekstilde çalışan kadınlara Vali Sonel'den jest - Son Dakika

Tunceli'de tekstilde çalışan kadınlara Vali Sonel'den jest

7 saat önce

Tunceli'de birçok ülkeye ihracat yapan tekstil fabrikasını ziyaret eden Tunceli Valisi Tuncay Sonel, jest yaparak tekstilde çalışan 300 kadını Karadeniz gezisine gönderme sözü verdi.

Tunceli'de tekstilde çalışan kadınlara Vali Sonel'den jest, System.String[]

Tunceli'de birçok ülkeye ihracat yapan tekstil fabrikasını ziyaret eden Tunceli Valisi Tuncay Sonel, jest yaparak tekstilde çalışan 300 kadını Karadeniz gezisine gönderme sözü verdi.


Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tekstil fabrikalarını ziyaret etti, kadın çalışanlara çiçek verdi. Fabrikadaki kadın çalışanlarla yemek yiyen, kadınlar gününe özel yaptırdığı pastayı da fabrika çalışanlarıyla kesen Sonel, bir de jest yaptı. Sonel, tekstil sektöründe çalışan 300 kadını Trabzon- Rize gezisine gönderme sözü verdi.


Vali Sonel ziyarette yaptığı konuşmada, "Kadınlar bizim için sadece yılın belirli gün ve haftalarında değil yılın her günü hatırlanması gereken kıymetli anamız, eşimiz, kızımız, kardeşimiz ve arkadaşlarımızdır. Kadınlar toplumumuzun en önemli yapı taşlarından biridir. Bugün ihracat yapan tekstil fabrikamızdayız. Burada yüzlerce kadın çalışanımız var. Onları ziyaret ettik, günlerini kutladık. Bir de sürpriz yaparak tekstilde çalışan 300 kadın çalışanımıza Trabzon-Rize Gezisi sözümüzü verdik" dedi.


Fabrikada çalışanlar ise kendilerine iş imkanı sağlamasında aracılık eden Vali Sonel'e teşekkür etti. - TUNCELİ

İhracat, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 10:40 Kaynak: İHA
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