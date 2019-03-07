Son Dakika Haberleri: Tunceli'de Terör Operasyonu

Tunceli'de Terör Operasyonu

1 saat önce

TUNCELİ(AA) - Tunceli'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 kişi yakalandı.

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TUNCELİ(AA) - Tunceli'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 kişi yakalandı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 4 şüphelinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon gerçekleştirildi.

Eş zamanlı operasyonda "terör örgütüne üye olma" suçundan 4 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler H.O., H.A., S.T. ve F.C. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 06:37 Kaynak: AA

PKK, Tunceli, Güncel
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