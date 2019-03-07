Son Dakika Haberleri: Tunceli'de Terör Operasyonu

Tunceli'de Terör Operasyonu

45 dakika önce

TUNCELİ'de sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

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TUNCELİ'de sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı. Adliyeye gönderilen 4 kişi, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK propagandası yapan kişilere yönelik soruşturma başlatıldı. Savcılık talimatıyla harekete geçen polis, dün isimleri açıklanmayan 4 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemerinin ardından 'terör örgütüne üye olma' suçundan adliyeye sevk edilen 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. - Tunceli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 07:27 Kaynak: DHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Tunceli, Güncel
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