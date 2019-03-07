Tunceli'de Terör Operasyonu
42 dakika önce
Tunceli'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Tunceli'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 4 şüpheli "Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan yakalandı. Şüpheliler emniyette ifadesi alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - TUNCELİ
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 07:30 Kaynak: İHA
İstanbul'da Katliam! 2'si Öz Oğlu Olmak Üzere 5 Kişiyi Öldüren Katil Zanlısı Yakalandı
Cebindeki Uyuşturucuyu Hakimin Odasında Düşürünce Tutuklandı
Gelin, En Mutlu Gününde Damadın Şiddetine Maruz Kaldı
Ses Gelen Mezarı Kazan Polis, Gömülen Kişinin Yaşadığını Gördü