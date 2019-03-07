Tunceli'de Terör Operasyonu
18 dakika önce
Tunceli'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Tunceli'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 4 şüpheli "Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan yakalandı. Şüpheliler emniyette ifadesi alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 07:51 Kaynak: İHA
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