Tunceli'de Terör Operasyonu

Tunceli'de düzenlenen operasyonda terör örgütüne ait 2 sığınağın imha edildiği bildirildi.

Tunceli'de düzenlenen operasyonda terör örgütüne ait 2 sığınağın imha edildiği bildirildi.



Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Tunceli merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda terör örgütüne ait 2 sığınak tespit edildiği belirtildi.



Açıklamada, sığınaklarda yapılan aramalarda 8 kalaşnikof piyade tüfeği, 18 kalaşnikof şarjörü, 5 el yapımı patlayıcı düzeneği, 46 zagros silahı mermisi, 100 metre elektrik kablosu, 3 pil bloku, 4 büyük tüp ele geçirildiği ifade edildi.



Ele geçirilen 5 el yapımı patlayıcı düzeneği ve sığınakların bomba uzmanı ekip tarafından imha edildiği belirtilen açıklamada, kent genelinde teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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