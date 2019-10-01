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Tunceli'de terör operasyonu

1 saat önce

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde, terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

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Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde, terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla haklarında soruşturma yürütülen kişileri yakalamak amacıyla Mazgirt ilçesindeki çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 4 kişi, "terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları" gerekçesiyle yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Mazgirt, Tunceli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:04 Kaynak: AA
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