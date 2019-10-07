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Tunceli'de terör operasyonu

1 saat önce

Tunceli'de, terör örgütü üyesi oldukları ve çeşitli yasa dışı gösterilere katıldıkları öne sürülen 10 şüpheli yakalandı.

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Tunceli'de, terör örgütü üyesi oldukları ve çeşitli yasa dışı gösterilere katıldıkları öne sürülen 10 şüpheli yakalandı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca farklı zamanlarda çeşitli yasa dışı gösterilere katıldıkları ve eylemlerinin yoğunluğu itibarıyla "terör örgütüne üyesi oldukları" değerlendirilen kişiler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 10 şüpheliyi "terör örgütü üyesi" olmak suçundan gözaltına aldı.

Emniyete getirilen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Başsavcı, Tunceli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 01:58 Kaynak: AA
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