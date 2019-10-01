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Tunceli'de terör operasyonu: 4 gözaltı

39 dakika önce

Tunceli'de bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Tunceli'de terör operasyonu: 4 gözaltı, System.String[]

Tunceli'de bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler terör örgütü PKK'ya yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Mazgirt ilçesinde yardım ve yataklık yaptığı ileri sürülen 4 şüpheli belirlendi. Düzenlenen operasyonla 4 şüpheli gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şüphelilerin ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldüğü öğrenildi. - TUNCELİ

Tunceli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:54 Kaynak: İHA
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