Tunceli'de terör operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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Tunceli'de terör operasyonunda 3 kişi yakalandı

6 saat önce

Tunceli'de terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Tunceli'de terör operasyonunda 3 kişi yakalandı, System.String[]

Tunceli'de terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütlerine yardım ve yataklık yapanlara yönelik başlattığı soruşturmada, 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, merkeze bağlı iki köyde belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 3 kişi yakalandı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:26 Kaynak: AA
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