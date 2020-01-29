Tunceli'de terör operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Tunceli'de terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütlerine yardım ve yataklık yapanlara yönelik başlattığı soruşturmada, 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, merkeze bağlı iki köyde belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 3 kişi yakalandı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.