Son Dakika › Güncel › Tunceli'de terör operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika
Tunceli'de terör operasyonunda 3 kişi yakalandı
6 saat önce
Tunceli'de terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:26 Kaynak: AA
Tunceli'de terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütlerine yardım ve yataklık yapanlara yönelik başlattığı soruşturmada, 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, merkeze bağlı iki köyde belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 3 kişi yakalandı.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Son Dakika Çavuşoğlu'ndan İsrail medyasındaki Hakan Fidan haberine tepki: Türk istihbaratı ilk defa bunu yapıyor Milli Eğitim Bakanı Selçuk ile hayırsever arasında gülümseten diyalog Deprem bölgesine oyuncağını gönderen küçük çocuk, yazdığı notla herkesi duygulandırdı Suriye sınırındaki birliklere beton mevzi sevkiyatı yapıldı