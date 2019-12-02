Son Dakika Haberleri: Tunceli'de terör operasyonunda tutuklama
Son Dakika Güncel Tunceli'de terör operasyonunda tutuklama - Son Dakika

Tunceli'de terör operasyonunda tutuklama

7 saat önce

TUNCELİ'de terör örgütü PKK'ya yasadışı yollardan finans sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

Tunceli'de terör operasyonunda tutuklama, System.String[]

TUNCELİ'de terör örgütü PKK'ya yasadışı yollardan finans sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK'ya yasadışı yollardan finans sağlayanların tespitine yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'nın kırsal yapılanmasıyla irtibatlı oldukları, terör örgütüne yasadışı yollardan finans kaynağı sağladıkları tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan, jandarmadaki sorguları tamamlan 2 kişi adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğeri ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 1 şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.


Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terörist elebaşı Mazlum Kobani, Rus komutanla görüştü
Esenyurt'ta kadınlara saldıran şoförün çalıştığı minibüse ceza kesildi Filtre yasasına "Evet" diyen MHP ve AK Parti'den yasayı veto eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür Emniyetten eş zamanlı radarlı hız denetimi: 13 bin 615 araca cezai işlem uygulandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 21:55:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tunceli'de terör operasyonunda tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]