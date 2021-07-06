Tunceli'de terör örgütü PKK mensuplarına ait mühimmat ele geçirildi
TUNCELİ - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü PKK mensuplarına ait mühimmat ele geçirildi.
Eren-7 Munzur-Mercan kapsamında, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bugün Tunceli'nin Ovacık ilçesinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, kayaların arasına gizlenmiş vaziyette 1 adet RPG-7 roketatar, 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 adet el bombası, 2 adet dolu Kalaşnikof şarjörü ve 1 adet hücum yeleği ele geçirildi.
Bölgede operasyonların devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Tunceli'de terör örgütü PKK mensuplarına ait mühimmat ele geçirildi - Son Dakika