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Tunceli'de terör örgütü üyeliğinden gözaltına alınan kişi tutuklandı - Son Dakika

Tunceli'de terör örgütü üyeliğinden gözaltına alınan kişi tutuklandı

15.02.2022 14:05
Tunceli'de terör örgütü üyeliğinden gözaltına alınan kişi tutuklandı

Tunceli'de terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak suçundan gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Tunceli'de terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak suçundan gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalında 20 Kasım 2021'de Eren Kış-6 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Yılmaz-2021/351 Operasyonu düzenledi.

Operasyonda ele geçirilen malzemeler üzerinde kriminal inceleme yapan ekipler, terör örgütü PKK/KCK'ya üye olduğu belirlenen kişiyi gözaltına alındı.

Şüpheli çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bölgede terörist unsurların etkisiz hale getirilmesine amacıyla operasyonlar sürüyor.

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Muhammet Yılmaz, Tunceli, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunceli'de terör örgütü üyeliğinden gözaltına alınan kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tunceli'de terör örgütü üyeliğinden gözaltına alınan kişi tutuklandı - Son Dakika
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