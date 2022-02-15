Tunceli'de terör örgütü üyeliğinden gözaltına alınan kişi tutuklandı - Son Dakika

Tunceli'de terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak suçundan gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalında 20 Kasım 2021'de Eren Kış-6 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Yılmaz-2021/351 Operasyonu düzenledi.
Operasyonda ele geçirilen malzemeler üzerinde kriminal inceleme yapan ekipler, terör örgütü PKK/KCK'ya üye olduğu belirlenen kişiyi gözaltına alındı.
Şüpheli çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bölgede terörist unsurların etkisiz hale getirilmesine amacıyla operasyonlar sürüyor.
Kaynak: AA
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