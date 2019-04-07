Tunceli'de Terör Örgütünün Silah Deposu İmha Edildi

Tunceli'de teröristlere ait mağara ve silah deposu imha edildi.

Tunceli'de teröristlere ait mağara ve silah deposu imha edildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca teröristlere yönelik operasyon başlatıldı.



Operasyon kapsamında arazide arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, teröristlere ait mağara ve silah deposunu imha etti.



Mağara ve silah deposunda 8 kalaşnikof, makineli tabanca, kanas keskin nişancı tüfeği ve 4 şarjör, 7.62 milimetre ve 5.56 milimetre çapında binlerce mermi, yaklaşık bir ton amonyum nitrat, 100 gram C-4 plastik patlayıcı, 4 kanas şarjörü, 20 av tüfeği mühimmatı, bin 500 metre kablo, 20 koli bandı, çadır, 2 av tüfeği namlu uzatması, av tüfeği bakım kiti, roketatar mühimmatı, 4 pil bloku, 9 küçük tüp, 3 uyku tulumu, güç kaynağı, dürbün ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildi.



Açıklamada, kent genelinde teröristlerin bulunması ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

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